تجاوزت صادرات كوريا الجنوبية من السلع الزراعية والسمكية حاجز 10 مليارات دولار أمريكي لأول مرة هذا العام، وفقا لبيانات حكومية صدرت اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيانات وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية أن صادرات المواد الغذائية الصادرة إلى الخارج بلغت 13ر10 مليار دولار خلال الفترة من أول كانون ثان/يناير إلى 25 تشرين ثان/نوفمبر، بزيادة 1ر16 % عن العام السابق.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها صادرات السلع الزراعية والسمكية الكورية الجنوبية حاجز 10 مليارات دولار منذ أن بدأت الدولة في تجميع البيانات المتعلقة بتلك الصادرات في عام .1971

يشار إلى أنه في عام 2020، سجلت صادرات البلاد من السلع الزراعية والسمكية مستوى قياسيا سنويا بلغ 87ر9 مليار دولار على الرغم من الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا.