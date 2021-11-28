أفادت صحيفة (أس) الإسبانية بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فقد الأمل في تجديد عقد كيليان مبامي مع العملاق الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية واسعة الانتشار إلى أن موقف مبامي لم يتغير بشأن رغبته في الرحيل عن العملاق الباريسي، رغم تعاقد الفريق مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي الفرنسي يرغب في أن يقنع ميسي مبامي بالبقاء مع الفريق.

وأكدت أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، سيكون من حقه التفاوض بحرية اعتبارًا من يناير المقبل، وتشير أغلب التقارير إلى رغبة اللاعب في الرحيل إلى نادي ريال مدريد الإسباني.