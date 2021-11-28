فضت الشرطة وإدارة مدينة لوبيك شمالي ألمانيا حملة تطعيم غير قانونية ضد كورون في مطار المدينة.

وقالت إدارة الشرطة في المدينة إن هناك اشتباها في أن اللقاح لم تتم الموافقة عليه وبالتالي يشكل الحدث جريمة جنائية بموجب قانون الأدوية.

وأضافت الشرطة أن هناك 50 شخصا تم تطعيمهم قبل أن توقف الشرطة والإدارة المحلية بالمدينة هذه الحملة.

وأوضحت أن هناك حوالي 150 شخصا كانوا يريدون التطعيم في صالة تسجيل الوصول.

وبحسب المعلومات تم إجراء التطعيمات في غرفة مكتب أعدت لهذا الغرض، بينما لم تكن هناك حركة جوية بالمطار.

قام أفراد الشرطة بضبط عينات التطعيم وقوائم التطعيم وسجلوا البيانات الشخصية للحاضرين.

وأضافت الشرطة أنه لن يتم الآن الكشف عن مزيد من التفاصيل، مبينة أن ذلك سيجري خلال الأسبوع المقبل وفقا لاتفاقيات الهيئات الحكومية والسلطات المختصة.

يذكر أن المطار ملك لرجل الأعمال والطبيب الحاصل على درجة الدكتوراه فينفريد شتوكر الذي طور بنفسه لقاحا خاصا بفيروس كورونا.

وفي نيسان / أبريل الماضي أكد مكتبه أنه كان يجري بنفسه أبحاثا عن ذلك.