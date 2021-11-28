ينطلق (هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب) خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر المقبل، بالإمارات برعاية الأمم المتحدة وبشراكة بين المؤسسة الاتحادية للشباب والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وبدعم من الجهات الأكاديمية في الدولة بهدف تعزيز دور الإمارات في المحافل العالمية من خلال البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة والاستثمار في الشباب وإطلاق إبداعاتهم في مجال علوم البيانات.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن هذه المبادرة، التي تتزامن مع احتفالات الإمارات باليوبيل الذهبي للاتحاد، تعكس جهود دولة الإمارات وحرص قيادتها على ترسيخ مكانة الدولة حاضنة لآمال الشباب ومنصة لإطلاق طموحاتهم وتحويل أحلامهم إلى واقع.

ويشارك في "الهاكاثون" إلى جانب دولة الإمارات، كل من البرازيل ورواندا والصين، حيث تجري فعاليات "هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب" في الدول الأربع معاً.. فيما تمثل دولة الإمارات إلى جانب هذه الدول المراكز الإقليمية الأربعة حول العالم لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة، وعلوم البيانات التي تخدم الإحصاءات الرسمية وأهداف التنمية المستدامة الإقليمية.

وقالت شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب: "ستشهد دولة الإمارات انطلاق (هاكاثون الأمم المتحدة العالمي) كإحدى المبادرات العالمية التي تستهدف الشباب الشغوف بعلوم البيانات، وذلك من أجل دعمهم وتمكينهم لتحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى فرص مستدامة عبر تنافس يفتح أمامهم آفاقاً عالمية للتميز والإبداع".

من جهته أكد ستيفان شوينفست مدير شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة أهمية "الهاكاثون" كفرصة عالمية للشباب لإبراز قدراتهم في التغلب على التحديات التي تواجه البشرية على مختلف الأصعدة من خلال حلول مبتكرة.

يذكر أن "الهاكاثون" يستهدف الشباب من عمر 18 إلى 32 سنة من الموهوبين في مجال البيانات والمهتمين بأهداف التنمية المستدامة لدخول منافسة عالمية لنشر ثقافة التحول الرقمي وتوظيف البيانات وتحليلها لتطوير حلول مبتكرة تسهم في إسعاد المجتمع عبر مشاركة عالمية ترعاها الأمم المتحدة.