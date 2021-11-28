تنطلق البطولة الأفريقية العربية للبرمجيات في دورتها الـ 25 على مستوى الوطن العربي وقارة أفريقياACPC 2021 في مدينة الأقصر بصعيد مصر يوم الجمعة المقبل ، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وتنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالتعاون مع وزارة الاتصالات والشركات الراعية بطولة "معركة العقول"، وذلك في الفترة من الثالث إلى السادس من كانون أول/ ديسمبر المقبل .

وقالت الاكاديمية ، في بيان صحفي اليوم الأحد ، إن مسابقة البرمجيات تعد من أهم المسابقات العلمية الدولية المخصصة لطلاب المرحلة الجامعية، والتي يرجع تاريخها إلى عام 1970 ، بهدف تشجيع الطلاب على تطوير مهاراتهم البرمجية واستخدام طرق الحل المنهجي للمشكلات بواسطة الحاسب الآلي، وذلك من أجل مواكبة متطلبات العصر الذي أصبحت فيه لغات البرمجة من الأسس اليومية .

ويقول الدكتور محمد فؤاد المدير التنفيذي للبطولة إنه يشارك في التصفيات النهائية للبطولة الإفريقية العربية والتي ستقام بمدينة الأقصر 150 فريقا من أصل 3000 فريق شارك في المسابقات المحلية بدول المغرب، وتونس، والجزائر، ومصر، والسودان، وإثيوبيا، وانجولا، وبنين، وبوركينا فاسو، وساحل العاج، وتوجو ، ونيجيريا ، وقطر ، والكويت ، وسلطنة عمان ، والبحرين ، ولبنان ، وفلسطين ، وسورية ، و الاردن .

وأضاف أن فكرة المسابقة تعتمد على تنمية قدرات الطلاب على استخدام طرق الحل المنهجي للمشكلات وخوارزميات الحاسب والعمل الجماعي لحل المشكلات عن طريق كتابة برنامج لحلها بأفضل طريقة في أقل وقت ممكن ، مشيرا إلى أن البطولة الأفريقية العربية تعتبر هي المسابقة المؤهلة للاشتراك في المسابقة الدولية ICPC.