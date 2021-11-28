أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإعادة فرض ارتداء الكمامة الإلزامي في المحلات التجارية وفي وسائل النقل العام، والعزل الذاتي لمخالطي حالات الإصابة بسلالة أوميكرون التي ظهرت حديثا من فيروس كورونا، حتى لو كانوا قد حصلوا على لقاحات كورونا، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بالسلالة في بريطانيا.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا اليوم الأحد، فسوف يتعين على جميع الوافدين عبر رحلات دولية إجراء فحص بي سي آر للكشف عن الإصابة بكورونا بحلول نهاية يومهم الثاني في المملكة المتحدة، حيث يستعد رئيس الوزراء لإعادة فرض تدابير للسيطرة على انتشار فيروس كورونا خوفا من ألا توفر اللقاحات الحالية حماية من السلالة الجديدة.

وقال رئيس الوزراء إن الإجراءات "المؤقتة والاحترازية" سوف تتم مراجعتها في غضون ثلاثة أسابيع، مع تكليف خبراء اللقاحات الحكوميين بالنظر فيما إذا كان سيتم توسيع نطاق إعطاء اللقاحات المعززة ليشمل جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما.

وسوف يتم سؤال وزير الصحة ساجد جاويد بشأن تفاصيل القيود، بما في ذلك موعد فرضها بالتحديد، خلال مقابلات إذاعية اليوم الأحد.

وأعلن جونسون عن تعزيز القيود في إنجلترا في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت، بعد اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة أوميكرون، في نوتنجهام وبرينتوود في إسيكس، وكلاهما مرتبطتان بالسفر إلى جنوب إفريقيا.