يراقب نادي برشلونة الإسباني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي ريفر بليت الأرجنتيني، جوليان ألفاريز، بهدف ضمه لتعزيز منطقة الهجوم في صفوف النادي الكتالوني.

وذكر موقع "إيسبورت 3" الإسباني أن برشلونة سيمضي قدما في مسألة التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، خاصة أن المدرب الجديد للنادي تشافي هيرنانديز، يبحث عن مهاجمين جديد.

وسجل لاعب نادي ريفر بليت، صاحب الـ21 عاما، 21 هدفا هذا العام مع فريقه ما لفت إليه الأنظار لضمه من أندية كـ: "يوفنتوس وميلان وفيورنتينا" في الدوري الإيطالي، إلى جانب برشلونة في الدوري الإسباني.