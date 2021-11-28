أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية أنها رصدت بؤرة لانفلونزا الطيور في مزرعة دواجن شمال البلاد، هي الأولى منذ انتشار الوباء الشتاء الماضي.

وقالت الوزارة لوكالة فرانس برس إنه نتيجة لذلك فقدت فرنسا وضعها كدولة "خالية" من انفلونزا الطيور. وقد يكون لذلك انعكاسات على تصدير هذه الدواجن.

وقالت الوزارة في بيان "بينما تنتشر فيروسات انفلونزا الطيور بكثافة في أوروبا من خلال الطيور المهاجرة رصدت فرنسا في 26 تشرين الثاني/نوفمبر بؤرة بسبب سلالة شديدة العدوى في مزرعة لدواجن تقع في بلدة وارهم بمقاطعة الشمال".

ويأتي الاشتباه في الإصابة بعد اكتشاف معدل نفوق غير طبيعي بين الدواجن في المزرعة.

وكانت فرنسا أعلنت منذ نهاية الصيف عن أربع حالات إصابة بانفلونزا الطيور في الحياة البرية وثلاث حالات في الحظائر في فرنسا. في أوروبا سجلت 26 دولة حاليًا انتشار فيروسات الإنفلونزا لتشمل أكثر من 400 بؤرة في المزارع و600 حالة في الحياة البرية، وفقًا للوزارة.

واتذخت تدابير صحية. سيتم ذبح الدجاج وتطهير البؤرة. وأنشأت السلطات منطقة حماية (3 كيلومترات حول البؤرة) ومنطقة مراقبة (10 كيلومترات).

وقالت الوزارة إن استهلاك اللحوم وكبد الأوز والبيض - وبشكل عام أي منتج غذائي مصنوع من الدواجن - لا يشكل أي خطر على الانسان.