أكد باحثون أمريكيون على أن العلاج السلوكي المعرفي (CBT-I) ، يمنع حدوث نوبات الاكتئاب الشديد، ويعمل على تقليل احتمالية الإصابة بالاكتئاب بنسبة تزيد عن 50% لدى كبار السن ممن تخطوا الستين ويعانون من الأرق.

وتشير البيانات إلى أن أكثر من 10% من البالغين الذين يعيشون في المجتمع والذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا سيعانون من اكتئاب حاد في وقت لاحق من حياتهم في أي عام معين .. يزيد الاكتئاب في أواخر العمر من مخاطر الإصابة بحالات صحية مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتدهور المعرفي والانتحار ، خاصة عند الرجال .. ويشخص "الأرق" بأنه حالة يعانى فيها الشخص من صعوبة في النوم والاستمرار في النوم ، ويحدث لدى ما يقرب من 50٪ من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر ، وعند حدوثه ، يتضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب .. على الرغم من أن أنواعًا مختلفة من أدوية النوم تستخدم غالبًا لعلاج الأرق ، إلا أنها توفر راحة مؤقتة فقط وتشكل خطرًا على الآثار الجانبية أثناء النهار.. وفقًا لذلك ، يوصى باستخدام العلاج المعرفي السلوكي - الأول كخط علاج أول للأشخاص الذين يعانون من الأرق وكان فعالًا للغاية في علاجه .. عادة ما يتمحور هذا النوع من العلاج حول العمل مع معالج للمساعدة في تحديد وتغيير أنماط التفكير المشوهة غير الدقيقة والاستجابات العاطفية والسلوكيات.

في الدراسة الحالية ، سجل الفريق البحثى بيانات 291 بالغًا بلغت أعمارهم 60 عامًا أو أكبر يعانون من الأرق ولكنهم لم يتعرضوا لأي اكتئاب لمدة 12 شهرًا أو أكثر .. تلقى نصف المجموعة العلاج المعرفي السلوكي - الأول من قبل طبيب نفساني مدرب ، بينما تلقى النصف الآخر علاجًا تعليميًا للنوم (SET) من مرشد الصحة العامة .. على مدار 36 شهرًا من المتابعة ، وجد الفريق أن الإكتئاب حدث في 25.9٪ من كبار السن في المجموعة الضابطة ( SET ) أثناء المتابعة ، بينما حدث الاكتئاب في 12.2٪ فقط في مجموعة العلاج السلوكى المعرفى ( CBT-I ) ، أي 51٪. تقليل مخاطر الاكتئاب باستخدام العلاج المعرفي السلوكي الأول .. ثانيًا ، كان من المرجح أن تكون مغفرة الأرق التي استمرت بشكل مستمر أثناء المتابعة في مجموعة العلاج السلوكى المعرفى ( CBT-I ) ، مقارنةً بـالعلاج التعليمى للنوم ( SET).

من بين أولئك الذين تلقوا العلاج المعرفي السلوكي - الأول وتعافوا من الأرق ، انخفضت احتمالية الإصابة بالاكتئاب بنسبة 83٪.. حدث الاكتئاب في أكثر من 27٪ من كبار السن في مجموعة SET الذين لم يعانوا من هدوء الأرق ، في حين حدث الاكتئاب في أقل من 5٪ من هؤلاء في مجموعة العلاج السلوكي المعرفي الذين حققوا هدأة الأرق .. تشير هذه النتائج إلى أن العلاج باستخدام العلاج المعرفي السلوكي - الأول قدم فوائد قوية لمنع الحوادث والاضطراب الاكتئابي الرئيسي المتكرر لدى كبار السن المصابين بالأرق وأنه فعل ذلك عن طريق علاج الأرق ، وهو عامل خطر معروف للاكتئاب.