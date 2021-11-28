الطوالة: نسعى لحل جميع مشاكل الأطباء ..وسنبقى دائماً داعمين للطبيب

قام مجلس ادارة الجمعية الطبية الكويتية الجديد بزيارة مراقب مجلس الأمة النائب اسامة الشاهين ومقرر اللجنة التشريعية د.هشام الصالح لبحث أهم القضايا التي تخص الاطباء .

وذكر رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.ابراهيم الطوالة في تصريح صحافي، انه تم عقد اجتماعين منفصلين مع مراقب مجلس الأمة د.اسامة الشاهين ومقرر اللجنة التشريعية د.هشام الصالح، حيث تمت مناقشة قضايا وهموم الأطباء والحلول والخطط لعلاجها.

وبين د.الطوالة أن هناك تعاونا وتجاوبا من قبلهم لحل مشاكل الأطباء وقضاياهم، مشيرا الى أن النائبين وعدا بأن يتم طرح كل تلك القضايا عبر قبة عبدالله السالم ، وجعلها من الأولويات

ولفت الى أن الجمعية الطبية الكويتية ستسعى لحل جميع مشاكل الأطباء العالقة والقضايا التي تخصهم، مشددا على أن الجمعية الطبية ستبقى دائما داعمة للطبيب لتوفير الاستقرار الوظيفي له من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية.