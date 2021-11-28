أعلنت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا اليوم الأحد أن نيوزيلندا سوف تقدم مزيدا من المساعدات المالية لفيجي وجزر كوك لمواجهة فيروس كورونا.

وسوف تقدم نيوزيلندا 60 مليون دولار نيوزيلندي (9ر40 مليون دولار) لجزر كوك و 40 مليون دولار نيوزيلندي لفيجي.

وأضافت ماهوتا أنه بذلك سيبلغ إجمالي المساعدات الاقتصادية التي قدمتها نيوزيلندا لفيجي وجزر كوك 215 مليون دولار نيوزيلندي.

وقالت " في الوقت الذي تطول فيه مدة جائحة كورونا، يطول أيضا أمد التحديات الاقتصادية التي تؤثر على عدة دول في منطقة المحيط الهادي، خاصة التي تعتمد اقتصاديتها على السياحة مثل جزر كوك وفيجي".

وأضافت" على الرغم من أن معدلات التطعيم رائعة في هذه الدول، فإن إعادة بناء قطاع السياحة سوف يستغرق وقتا. هذا التمويل سوف يساعد حكوماتها على الاستمرار في دعم احتياجات الأشخاص الأكثر احتياجا".

وأوضحت ماهوتا أنه بالاضافة للدعم في مجال الصحة واللقاحات، دعمت نيوزيلندا أيضا مبادرات أخرى أسهمت في تحقيق المرونة الاقتصادية.