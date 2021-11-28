أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور محمد الجاسر أن البنية التحتية والتنمية البشرية المستدامة يجب أن تكونا محور أولويات التنمية لضمان الرفاهية والقدرة على الصمود.جاء ذلك خلال مخاطبة رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدورة الوزارية السابعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، التي اختتمت، أمس، بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد وكبار المسؤولين من 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي.وأوضح الجاسر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد- أن البنك قد شرع في عملية إعادة تنظيم استراتيجيته باتجاه تعزيز التعافي من الوباء، ومعالجة الفقر وبناء المرونة، والمساعدة في دفع أجندة النمو الاقتصادي الأخضر بناءً على نتائج أعمال المائدة المستديرة لمحافظي البنك الإسلامي للتنمية.

وأشار إلى أنه يجب أن تركز البنية التحتية التي نبنيها على سد فجوتين كبيرتين هما الفجوة الرقمية وفجوة التلقيح، إلى جانب تعزيز الوصول إلى الصحة والتعليم وإتاحة الفرص، كما ينبغي إيلاء أهمية لتنمية رأس المال البشري، حيث لا يمكن بناء القدرة على الصمود ومعالجة الفقر المدقع بدون رأس مال بشري كاف.وأضاف أن الاستثمار الكبير في التعليم الجيد والخدمات الصحية الشاملة سيزيل العوائق الأساسية التي تعرقل النمو وتهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة