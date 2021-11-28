مريم بندق

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً بعد ظهر اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء.

استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة حول تطورات الوضع الوبائي العالمي خاصة بعد ظهور سلالة متحورة جديدة لفيروس كورونا (أوميكرون) في جمهورية جنوب أفريقيا ودول أفريقية أخرى، وطمأن وزير الصحة المجلس باستقرار الوضع الصحي في دولة الكويت وخلو العناية المركزة من مرضى كورونا.

كما أحاط المجلس علماً بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للقادمين إلى دولة الكويت من بعض الدول، وذلك للحفاظ على المؤشرات الإيجابية في هذا الشأن.

وفي الوقت الذي عبر فيه مجلس الوزراء عن ارتياحه لاستمرار استقرار الوضع الصحي في البلاد، فإنه يدعو المواطنين والمقيمين كافة إلى عدم التهاون في تنفيذ الاشتراطات الصحية، لاسيما لبس الكمام

مؤكداً على أهمية الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح للحماية من متحورات الفيروس حفاظاً على صحة الفرد والمجتمع، سائلاً المولى عز وجل السلامة للجميع وأن يحفظ الكويت ومن يعيش على أرضها والعالم كافة من كل سوء