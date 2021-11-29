فادية السعد: إسهامات كبيرة للمبرة في تعزيز أطر البحث العلمي وصقل مهارات التفكير والإبداع

دارين العلي



تحت مظلة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي، أطلقت شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات حفل توزيع جوائز ابتكار الشرق الأوسط mewiin افتراضيا برعاية رئيس مجلس إدارة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي الشيخة فادية سعد العبدالله وتم خلال الحفل تكريم الفائزات العربيات الثلاثة وهن: تسنيم الداوودي من سلطنة عمان لفوزها بالجائزة الذهبية عن مشروع تحويل بذور التمر الى طين يساعد في التنقيب عن النفط، والفائزة بالجائزة الفضية رزان الكلباني من سلطنة عمان عن مشروع المركب الطبيعي المخفف للأشعة السينية، والفائزة بالجائزة البرونزية سلمى مدحت وفقي من جمهورية مصر العربية عن مشروع «ما تخافيش» وهو برنامج أمان على الهاتف المحمول في يد الفتاة لسلامتها عند تعرضها للتحرش.



وبهذه المناسبة، أعربت رئيسة المبرة الشيخة فادية السعد عن سعادتها بتطور المبادرة منذ انطلاقتها عربيا وعالميا واستمرار التواصل افتراضيا رغم وجود جائحة كورونا والسير قدما في طريق النجاح، ولأن الكويت أصبحت مركز المسابقة على مستوى الشرق الأوسط، لافتة إلى ان شراكة مبادرة ابتكار مع الشبكة العالمية «جلوبال ون» تشجع الفتيات المبدعات من أنحاء العالم للمشاركة في ركب التطور الذي جاء نتيجة للدور المجتمعي لمبرة السعد لإرساء قواعد البحث العلمي.



وقالت ان إسهامات مبرة السعد في تعزيز أطر البحث العلمي وصقل التفكير والإبداع من خلال التعاون المثمر والشراكة المجتمعية العلمية والبحثية مع الشبكة العالمية للمخترعات والمبتكرات تصب في دعم وتطوير مهارات التفكير العلمي لدى الشابات وصقل مواهبهن، معربة عن أملها في أن تقام كل الفعاليات حضوريا وليس عن بعد وبما يتوافق مع أهداف المبادرة وتطورها وتأثيرها المحلي والعالمي وذلك لتمكين المرأة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الأمم المتحدة 2035 وتأهيل المرأة للمشاركة في مواقع صنع القرار.



بدورها، عبرت رئيسة جائزة ابتكار الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات الشيخة نبيلة الصباح عن فخرها بنجاح المبادرة ووصول هؤلاء الفائزات إلى المراكز الأولى عربيا وتأهلهن للوصول إلى الفوز عالميا.



الجدير بالذكر انه سيتم تكريم الفائزات عالميا من شبكة «جلوبال ون» العالمية للمخترعات والمبتكرات افتراضيا يوم الخميس 2 ديسمبر المقبل.