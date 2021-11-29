محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية خالد السداني تحقيق نتائج غير مسبوقة في تاريخ العمل التعاوني بالكويت وتصدر الجمعية من خلال لغة الأرقام، مشيرا إلى أن نتائجنا المالية تعكس نجاح ميزانيتنا العمومية في الحفاظ على قوة المركز المالي إلى جانب القفزة الكبيرة بالودائع التي وصلت إلى 18 مليونا والتي لها تأثير إيجابي على مستويات الربحية، آملين المحافظة والاستمرار بهذا النجاح بما يتماشى مع أهداف الجمعية وصدارتها وتطلعات المساهمين.



وعن إنجازات العام المالي 2020-2021، أكد أن الجمعية حققت إنجازات وأرقاما قياسية أبرزها توزيع 12% وهي أعلى نسبة عائد مشتريات للمساهمين، وأعلى مبيعات على المستوى التعاوني بعدما بلغت 59.886 مليونا، كما تصدرت القطاع التعاوني في الودائع المالية لتصل إلى 18 مليونا من خلال مسيرة حافلة استمرت سنوات متتالية، وأصبحت محط انتباه وتميز ونجاح على المستوى التعاوني.



وأوضح السداني أن المركز المالي شهد تطورا بارزا لاسيما في بند المبيعات منذ عام2017 حيث وصلت مبيعاتنا إلى 54 مليونا، وفي 2018 ارتفعت إلى 55 مليونا، وفي عام 2019 حققت 56 مليونا، وشهد عام 2020 انطلاقة قوية بالمبيعات وصلت إلى 63 مليونا، مع الأخذ بعين الاعتبار أزمة كورونا وتداعياتها الشرائية والتخزينية لسد الاحتياجات المستقبلية خوفا من انقطاعها.



وزاد بأنه في هذه السنة المالية حققنا أيضا أعلى مبيعات على مستوى الجمعيات التعاونية وصلت إلى 59.886 مليونا وقفزة جديدة في كل أنشطة الجمعية ومساهماتها التربوية والدينية والثقافية والعلمية.