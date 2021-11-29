صرح مدير شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) بالكويت د.أحمد سليمان بأن الشركة تشارك بمهرجان الصحة والجمال بالأفنيوز وهو يحظى برعاية كريمة من وزارة الصحة بالكويت خلال 2 ديسمبر حتى 4 ديسمبر 2021، ومن أهم المنتجات التي سيتم عرضها بالمهرجان هو «مرهم ميبو» ومرهم ميبو سكار.



وأكد د.سليمان أن الشركة تتطلع لزيادة وعي المستهلك بمنتجات الشركة وطرق استعمالها والتواصل المباشر مع المستهلك من خلال عرض مجالات استعمال منتجات الشركة



وذكر حرص الشركة على المشاركة في هذا المهرجان للمرة الرابعة سنويا وهذا لان سوق الكويت سوق واعد ومبشر ويتطلع فيه المستهلك للحصول على أفضل خدمة وجودة للمنتج.



وأضاف سليمان أن شركة جلفار للصناعات الدوائية ساهمت في العديد من المنتجات الدوائية التي يحتاجها المستهلك بأفضل قيمة وأعلى جودة وهذا ما سيتم تسليط الضوء عليها من خلال المشاركة بمهرجان الصحة والجمال هذا العام، وهو مهرجان يزيد من الوعي الصحي للجمهور الذي يحرص زيارته.