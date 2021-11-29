محمد راتب



أكد رئيس مجلس الإدارة في تعاونية ضاحية صباح السالم أحمد محمد هلال العتيبي، ان العمل جار لتحقيق نتائج مالية أعلى وأرباح أوفر في السنة المالية 2021 وتوزيع 12% أرباحا، حيث تشير البيانات التقديرية إلى تحقيق مبيعات قدرها 37.430 مليونا، وصافي الربح التقديري القابل للتوزيع 3.993 ملايين، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج في حينها، وذلك بعد عقد العمومية المقبلة والتصديق على التقريرين المالي والإداري.



وذكر في تصريح لـ «الأنباء» أن النتائج المالية للعام 2020 كانت أعلى من سابقاتها، وقد جرى توزيع 10% أرباحا على المساهمين وذلك بعد التصديق على التقريرين المالي والإداري خلال الجمعية العمومية، وقد تجاوزت المبيعات 36.504 مليونا، في حين بلغت 30.912 مليونا في 2019، ووصلت المشتريات إلى 33.255 مليون دينار، وصافي الربح 4.339 ملايين، وصافي الأرباح الموزعة 3.598 ملايين، مشيرا إلى زيادة عدد المساهمين الذين بلغوا 18260 مساهما.



وذكر أنه تمت الموافقة من «البلدي» على تخصيص أرض لفرع التموين المركزي بمساحة 1000م2 قطعة 10، إضافة إلى توقيع عقد إنشاء مبنى الإدارة الجديد، وتوقيع عقد مشروع إنشاء وإنجاز السوق المصغر قطعة1، كما حرصنا على شراء سيارة جديدة للدعم اللوجيستي ونقل الخضار والفواكه، مع تجديد وزيادة ماكينات نقاط البيع، وتحديث وتجديد الأسواق والفروع بالثلاجات والأرفف.



وفيما يتعلق بالنشاط التسويقي والتجاري، قال العتيبي: قمنا بتوفير كل السلع الأساسية والاستهلاكية بأسعار تنافسية مع إطلاق المهرجانات التسويقية وتنظيم العروض بشكل دوري ومنظم لجذب المتسوقين، إلى جانب طرح عروض الخضار والفواكه الأسبوعية كل يوم اثنين على مدار العام. واستطرد بالقول: من المهرجانات التي جرى إطلاقها مهرجان عطلة الربيع ومهرجان فرحة الكويت ومهرجانات أغسطس وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر، ومهرجان مسك الختام، وعروض العودة وعروض التوفير وأخرى حصرية. اجتماعيا، أوضح العتيبي أن الجمعية أطلقت عرضا حصريا لم يسبق له مثيل تمثل في دعم الأندية الصيفية للرجال والنساء بنسبة 50%، إضافة إلى حجز مخيم وزارة الدفاع لمدة يومين، ودعم الحضانات عن الفصل الدراسي الثاني 2019-2020 بمبلغ 100 دينار عن كل طفل بحد أقصى طفلان، وإقامة معرض أسبوع الصلاة.