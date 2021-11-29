أضاءت محافظة الأحمدي مبناها باللون البرتقالي تضامنا مع حملة «16 يوم برتقالي» التي تستمر خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، وتهدف الى تعزيز حماية الفتيات والنساء في الكويت من التمييز والعنف.



وتأتي مشاركة محافظة الأحمدي بهدف تسليط الضوء على الأهمية البالغة لحماية المرأة والفتيات بشكل عام من كل أشكال العنف، والعمل على تمكينهن وحماية حقوقهن، وذلك ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة الخاصة بتمكين المرأة والتي تتوافق مع نهج الكويت ورؤيتها لعام 2035.



يذكر أنه للعام الثاني على التوالي تسهم المحافظة في الحملة التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بإضاءة معالم الكويت باللون البرتقالي، كوسيلة لإظهار تضامن الجهات المختلفة للقضاء على شتى أنواع العنف.