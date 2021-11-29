محمد راتب



صرح رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية علي فهد الفهد بأن ملعب الواحة لكرة القدم الشاطئية بمشرف استقبل الديربي الخليجي تزامنا مع افتتاحه، حيث استقبلت ملاعب الواحة بممشى مشرف منتخب الكويت الوطني لكرة القدم الشاطئية ونظيره السعودي في مباراة ودية تمت إقامتها يوم الخميس الماضي.



وكان في استقبال الفريقين رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية علي فهد الفهد ونائب رئيس مجلس الإدارة وائل المسعود وأمين الصندوق ورئيس اللجنة الإعلامية خالد الفضالة إلى جانب حضور أعضاء مجلس الأمة عبدالله المضف وأسامة الشاهين ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أحمد عقلة العنزي ونائب المدير العام بالهيئة العامة للرياضة علي مروي الهدية وكوكبة من الإعلاميين والرياضيين.



وذكر الفهد أنه بافتتاح الملعب الجديد للكرة الشاطئية تمت مجموعة الملاعب بممشى الواحة مع التنس والسلة وكرة القدم والبادل، مضيفا أن تعاونية مشرف تقدم هذه الهدية لمنطقة مشرف وأهل الكويت، حيث تم إعداد الممشى بمقاييس عالمية سواء أرضية الممشى أو الملاعب بكافة أنواعها، وتمت مراعاة المقاييس العالمية لكل لعبة، وهي جاهزة لاستضافة الأحداث والمناسبات الرياضية المختلفة، كما تم إطلاق خاصية حجز الملاعب عبر تطبيق جمعية مشرف من الجوالات لسهولة الحجز وتنظيم استخدام الملاعب.



وبين الفهد أن الممشى والملاعب خطوة غير مسبوقة في تاريخ العمل التعاوني، حيث تشرف عليها جمعية مشرف بشكل كامل من إنشاء الملاعب وصيانتها وتحديث مرافقها.