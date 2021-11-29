الدوحة - فريد عبدالباقي



رفعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، وتيرة استعداداتها لانطلاق البطولة غدا والتي تستمر حتى 18 ديسمبر، حيث اكتمل أمس عقد المنتخبات المشاركة في البطولة، اذ كان منتخبا السودان والسعودية آخر المنتخبات وصولا لمطار حمد الدولي، فيما وصلت بعثة منتخب مصر مساء أمس الأول بقائمة تضم 22 لاعبا بعد استبعاد لاعب الزمالك إمام عاشور لإصابته بفيروس كورونا ليحل المدافع المحترف في اتحاد جدة أحمد حجازي بديلا له والذي وصل إلى الدوحة أمس لينضم إلى معسكر «الفراعنة».



ويخوض المنتخب المصري الذي يتواجد في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات الجزائر والسودان ولبنان، مباراته الأولى الأربعاء المقبل أمام نظيره اللبناني، فيما سيلاقي في المباراة الثانية منتخب السودان في 4 ديسمبر على أن ينهي الدور الأول بملاقاة نظيره الجزائري في 7 ديسمبر.



وتم استقبال المنتخبات لدى وصولها إلى مطار حمد الدولي، حيث تم إجراء المسحة الطبية لفيروس كورونا ومن ثم التوجه مباشرة إلى فنادق الإقامة ومنها دخول المنتخبات في «الفقاعة الصحية» حتى انتهاء مشوارها في البطولة التي يشارك فيها 16 منتخبا عربيا منها 6 منتخبات من القارة الأفريقية و10 منتخبات من القارة الآسيوية، وذلك للمرة الأولى تقام البطولة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وستكون تلك البطولة بمنزلة «نصف مونديال» حيث يشارك فيها نصف عدد منتخبات المونديال الذي يقام بمشاركة 32 منتخبا.