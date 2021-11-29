أجرى البنك التجاري سحوباته الأسبوعية على حساب النجمة وحملة «أكثر من راتب»، وقد تم إجراء السحب يوم أمس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة أحمد البصمان، وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن عن فوز القاصر البتول خالد عبدالرزاق مظفر بجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دينار في سحب حساب النجمة الأسبوعي، أما جائزة سحب حملة «أكثر من راتب» والتي تعادل راتب وتصل لغاية 1000 دينار فكانت من نصيب الفائز عبدالعزيز وندان الوندان.



وأوضح البنك بأن حملة «أكثر من راتب» موجهة للعملاء الكويتيين الذين يقومون بتحويل رواتبهم البالغة 500 دينار أو أكثر على البنك وبصفة خاصة العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي والشركات المدرجة لدى البنك، ومن مزايا هذه الحملة الحصول على هدية نقدية فورية تبلغ قيمتها من 400 إلى 500 دينار أو قرض بدون فائدة لفترة تصل إلى أربع سنوات ولغاية 70 ألف دينار.