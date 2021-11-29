يصل المبعوث الأممي الخاص بسورية غير بيدرسون إلى دمشق غدا في اطار مساعيه لعقد الجولة السابعة من جلسات اللجنة الدستورية المصغرة، بحسب ما نقلت صحيفة «الوطن» المحلية عن مصادر ديبلوماسية عربية في دمشق أكدت أن بيدرسون سيقوم بزيارة تستمر ليومين الى العاصمة السورية غدا.



وكان من المفترض أن تعقد الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية في نهاية الشهر الجاري، لكن المصادر قالت إن الجولة تأجلت إلى ما بعد أعياد الميلاد ورأس السنة وربما إلى مطلع شهر فبراير المقبل.



وأوضحت المصادر أن بيدرسون سيتوجه إلى بروكسل بعد انتهاء زيارته في دمشق للمشاركة باجتماع «التحالف الدولي» ضد تنظيم داعش، والذي سيعقد في 2 ديسمبر المقبل. وزار بيدرسون دمشق قبل انطلاق الجولة السادسة، في 11 من سبتمبر الماضي، وتباحث مع وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد حول ضرورة التزام كل الدول بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في إطار علاقاتها الدولية. وانتهت جلسات الجولة السادسة في 18 من أكتوبر الماضي، دون التوصل إلى اتفاق، ووصف بيدرسون المحادثات آنذاك بأنها كانت «خيبة أمل كبرى».



وعلق بيدرسون عقب انتهاء اليوم الخامس من الجولات، قائلا «إن ثلاثة من خمسة أيام من المحادثات سارت على ما يرام لكنها لم تنته بشكل جيد».



وأضاف، «لم نحقق ما كنا نأمل في تحقيقه، أعتقد أننا افتقرنا إلى الفهم الصحيح لكيفية دفع هذه العملية إلى الأمام، لذا في النهاية كان الوفد الحكومي هو الذي قرر عدم تقديم أي نص جديد».



وتتضمن المهمة الأساسية للجنة الدستورية، المكونة من ثلاثة وفود (المعارضة وحكومة دمشق والمجتمع المدني)، تحديد آلية وضع دستور جديد لسورية، وفق قرار الأمم المتحدة «2254»، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية وتنظيم انتخابات جديدة.