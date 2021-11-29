أشادت رئيسة جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان الشيخة عزة جابر العلي أول من أمس بنجاح حملة «مانحي الأمل» العالمية، مؤكدة أن الحملة ساهمت في نشر الأمل وجعلته نبراسا لحياة أسهل وأجمل.



جاء ذلك في كلمة مسجلة للشيخة عزة جابر العلي التي تتولى الرئاسة الشرفية للحملة أمام حفل إطلاق المؤتمر الدولي الأول للرياضة والصحة لإعلان نتائج وقصص نجاح الحملة تحت شعار «شرارة أمل يمكن أن تغير كل شيء».



وأعربت عن الشكر للمنظمين والمشاركين في الحملة من رجال أعمال وجمعيات نفع عام على المستوى الدولي، وخصت بالشكر بطل التنس المصري الدولي أنور الكموني صاحب المبادرة والمبادر الأساسي لهذه الحملة، والذي سرد تجربته ومعاناته وانتصاره على مرض السرطان ألا وجود للمستحيل إذا كان الأمل موجودا، قائلة: «نشكره شكرا جزيلا على حرصه على بث روح التفاؤل وعدم اليأس والاستسلام ونأمل أن نلتقي في حملات إنسانية أخرى».



من جهته، أكد عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بمصر م.ماجد حمدي في كلمته أن المؤسسة فخورة كونها أحد شركاء حملة «مانحي الأمل» العالمية، مشيرا إلى ان بطل التنس الكموني حرص على إطلاق حملته تحت رعاية فخرية وشرفية لمؤسسة بهية التي استقبلت خلال 7 سنوات 170 ألف سيدة مصرية، موضحا أنه تم إجراء الكشف المبكر لهن والاطمئنان عليهن وعلاج 15 ألف حالة منهن على أعلى مستوى طبي وإنساني.



وأشار حمدي الى دعم المؤسسة الكامل للحملة والكابتن الكموني الذي زار هذا العام نحو 15 دولة لنشر الأمل ومنحه للناس.



بدوره، أعرب الكموني في كلمته عن الشكر لجميع المشاركين في الحملة وعلى رأسهم الشيخة عزة جابر العلي، مؤكدا أنها بذلت جهودا حثيثة لإنجاح الحملة.



وأوضح الكموني أن الحملة بنيت على فكرة «نشر الأمل» بين الناس، مشيرا الى أنها بدأت نشاطاتها بمشاركة ثلاثة آلاف شخص ووصلت الى أكثر من مليون ونصف المليون إنسان في 14 دولة حول العالم.



يذكر أن فكرة مبادرة «مانحي الأمل» والتي أسسها الكموني بدأت في مدينة چنيف السويسرية ولها سفراء في العديد من الدول منها الكويت ومصر وكندا وإيطاليا وسويسرا والنمسا وفرنسا واليابان والمكسيك والهند وعمان وتونس ولبنان وتهدف إلى بث روح التفاؤل لدى مرضى السرطان.



وتم خلال الحفل تكريم الشيخة عزة جابر العلي فضلا عن تكريم سفارة الكويت لدى مصر وتسلمت التكريمين حرم سفير الكويت لدى مصر سعاد الرميح.