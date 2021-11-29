الدوحة - فريد عبدالباقي



شارك عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم هاني بلان، والأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم منصور الأنصاري كممثلين عن الاتحاد القطري في اجتماع الكونغرس الـ 31 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة رؤساء الاتحادات الأعضاء، ممثلين عن اتحاداتهم الوطنية.



وناقش جدول أعمال المؤتمر الـ31 من اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم محضر المؤتمر السابق الـ 30 الذي عقد افتراضيا في 9 ديسمبر 2020، والمتضمن تقرير نشاط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بالدور المحوري للاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات الإقليمية في ضمان مواصلة نهوض الاتحاد القاري بوضع أقوى من آثار جائحة «كوفيد- 19».



ورحب رئيس الاتحاد الآسيوي برئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، الذي شارك في الاجتماع، وقال: بشكل بطيء ولكنه واثق، وبفضل وحدة أعضاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واصلت كرة القدم الآسيوية النهوض بشكل أقوى من أحلك الأوقات، والآن نحن في موقع جيد من أجل انتهاز الفرص المتعددة أمامنا.



وأما بخصوص كأس العالم 2022 في قطر، فقد شدد بن إبراهيم على دعم أسرة كرة القدم الآسيوية لدولة قطر، والتي سوف تنظم بطولة تستحق ثقة كرة القدم العالمية، حيث تستعد قارة آسيا لاستضافة البطولة للمرة الثانية في تاريخها.