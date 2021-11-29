الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يدرس ناديا السد والدحيل القطريان الاعتذار عن عدم المشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بسبب استراتيجية الاتحاد القطري بتفريغ لاعبي المنتخب الأول اعتبارا من أوائل أبريل المقبل، للتحضير لمونديال «قطر 2022».



وكان نادي السد اتخذ قرارا مع مدربه السابق الإسباني تشافي هيرنانديز بعدم خوض منافسات دوري الأبطال، نظرا لغياب اللاعبين الدوليين والبالغ عددهم 12 لاعبا لمشاركته مع المنتخب القطري، وهو ما يصعب من مهمة نادي السد في المشاركة بدوري الأبطال الآسيوي.



يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن عن رزنامة الموسم الجديد التي تضمنت أن دور المجموعات للبطولة سيقام بنظام الذهاب والإياب خلال الفترة من 10 إلى 26 مايو 2022 وهو ما يتعارض مع الاستراتيجية الجديدة للاتحاد القطري والتي ستبدأ مع الانتهاء من منافسات الدوري القطري وكأس أمير قطر أول أبريل 2022، وبعدها سيتم تفريغ لاعبي «العنابي» من كل الاستحقاقات المحلية والخارجية مع أنديتهم للمشاركة في البرنامج الخاص المعد لهم لبطولة كأس العالم قطر 2022، كما تم التنسيق مع الأندية وإبلاغهم بذلك، والتأكيد على أنه لن يتم السماح بمشاركة لاعبي المنتخب القطري مع أنديتهم في بطولة دوري أبطال آسيا في حال لعبت بعد تاريخ تفرغهم 1 أبريل المقبل، وهو ما يصعب مهمة الأندية بشكل كبير في البطولة الآسيوية خاصة ناديي السد والدحيل على عكس ناديي الريان والغرافة، حيث إن القوام الأساسي من المنتخب القطري هو من لاعبي السد والدحيل.