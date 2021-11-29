بيروت: قال رئيس التيار الحر جبران باسيل في سياق الرد على الاتهام الموجه إلى التيار بالتواطؤ مع ما وصف بـ" الاحتلال الايراني" للبنان:" يريدون اقناعنا بوجود احتلال ايراني في لبنان، ونحن نقول لهم اذا كان هناك احتلال ايراني فسنواجهه!".



واضاف باسيل في افتتاح حديقة الاستقلال في كفرذبيان الكسروانية أن "الاستقلال تتهدده اليوم امور كثيرة اولها وضع اليد الاقتصادية والمالية على لبنان فالاستقلال لا يكون فقط بالسياسة​ بل بالاقتصاد وهذه هي معركتنا اليوم".



وتابع:" من يحاول تركيعنا اقتصاديا وماليا يهدف الى وضع يده على قرارنا وهذا هو التحدي الكبير لأن الناس امام الوضع المعيشي والمالي والاقتصادي من الطبيعي ان يتعبوا ويضعفوا لكن يجب ان نتذكر دائما اننا لا نسمح لليأس والتعب والضعف بالتسلل الى قلوبنا وفكرنا".



واستطرد بالقول:" لم يزعجهم بهذا العهد الا كلمة (القوي) فلا يريدون عهدا قويا ولا رئيسا قويا ولا تيارا قويا. حولوا كلمة "القوي" الى استهزاء لأنهم يحبون الضعف والضعيف ويحاولون ان يجعلونا نقتنع بأن لا فائدة من العهد "القوي" لأنه لم يأت الا بالانهيار ولذلك يجب ان يكون ضعيفا كي تبقى يدهم موضوعة عليه".



وشدد "لا تخافوا... لا احتلال ايرانيا للبنان لأنه لا أحد يستطيع ان يحتل لا ثقافتنا ولا ديانتنا ولا ايماننا وهذه الارض بالذات وهذه الجبال لا احد يستطيع ان يحتلها او يدوسها".



وبين أن: "المسؤول عن الانهيار هو من جعل الفوائد بسندات الخزينة منذ اوائل التسعينات 42% ومن ثبت سعر الصرف ليقول انه بطل التثبيت وهذه السياسة كانت حكما ستوصلنا للانهيار".



وختم باسيل بالقول: "تذكروني: يريدون ان يرفعوا الدولار اكثر لتأتوا للانتخابات "تعبانين" اكثر فالعقوبات وسيلة لاسقاطنا والدولار وسيلة ليتعب الناس ويسقطونا".