القاهرة – محمد صلاح



فجأة اتجهت انظار الوسط الفني والإعلامي والرأى العام تجاه الفنان القدير رشوان توفيق لدعمه ومساندته بعدما تردد عن دخوله فى مشاكل قضائية مع ابنته وزوجها وحفيده لخلافات مالية لدرجة ان البعض أكد قيامهم بالحجر عليه.

"الأنباء"تكشف الكواليس وتفاصيل الأزمة التى بدأت بالانتشار من خلال عدد من الوسائل الإعلامية، حيث طالب رشوان محبيه بالدعاء له لأن هناك قضايا بينه وبين نجلته، ليعلن الجميع الوقوف معه.

وقد اعترف الفنان رشوان توفيق بأن هناك قضايا بينه وبين ابنته اية وزوجها، وأنه لا يريد يعلن التفاصيل والكواليس والاسرار لكنه اصيب بطعنة شديدة فى صدره بسبب هذا الموقف الذى يعتبره أقسى ماصادف فى حياته ومن أصعب المحن في حياته كلها لأنه لم يقصر مع اولاده فى شيء بل منحهم كل مايملك لآخر جنيه ..و أنه وزع ميراثه في حياته ويريد أن يقابل الله دون أي شيء، وأعطى كل ما يملك في حياته لأولاده وزوجته.

وقال: الأمر معروض امام القضاء، وهو امر احزننى ان اقف امام ابنتى فى ساحات القضاء ..ولكنه اسعدنى لأني كلي ثقة فى عدالة ونزاهة القضاء.

على الناحية الأخرى، نفى محمد عصام حفيد الفنان رشوان توفيق وابن ابنته آية رشوان ماتردد فى الاعلام، وقال ان والدته حررت توكيلا لوالدها منذ فترة طويلة لثقتها الشديدة به ، ولكنها فوجئت بأنه قام بالتصرف فى بعض ممتلكاتها بموجب التوكيل دون اخطارها وطلبت منه إلغاء التوكيل لكنه رفض وبعد جدل كبير بينهما ارسلت له إنذارا بعدم استخدام التوكيل واعتباره منتهيا، فى حين صرحت الإعلامية هبة رشوان توفيق بأن شقيقتها لم تقم بالحجر على والدها كما تردد، لكن الأمر يخص بعض الأمور المالية بينهما..وأن هناك الكثير من المعلومات الخاطئة روجها البعض.