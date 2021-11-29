أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن احتمال زيادة انتشار السلالة أوميكرون من فيروس كورونا على المستوى العالمي مرتفع، مشيرة في الوقت نفسه أنه من المتوقع إصابة الأشخاص المطعمين بلقاحات كورونا بالمتحور الجديد وإن كان بنسبة محدودة.

وأضافت المنظمة أنه قد تحدث زيادة في حالات الإصابة بكورونا اعتماداً على خصائص "أوميكرون".. وهو ما ستكون له عواقب وخيمة.

وأشارت إلى أن تقييم مجمل الخطر العالمي المتعلق بأوميكرون مرتفع للغاية.

وفي حين حثت منظمة الصحة العالمية 194 دولة عضواً بها على الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات كورونا، دعت الدول الأعضاء على الإبلاغ عن أول حالات وبؤر تفشي أوميكرون.

وطالبت المنظمة الدول باستخدام نهج يستند إلى المخاطر لتعديل إجراءات السفر الدولي في الوقت المناسب .

وذكرت المنظمة أن "أوميكرون" لديه عدداً غير مسبوق من زيادة التحورات وبعضها يثير القلق بالنسبة للأثر المحتمل على مسار الجائحة.

ولفتت إلى وجود حاجة لمزيد من الأبحاث للوصول إلى فهم أفضل لاحتمال تغلب "أوميكرون" على اللقاحات والمناعة المكتسبة بعد الإصابة.