أطلقت الهيئة العامة للبيئة حملة (لاترميها أعد تدويرها) وتعنى بجمع كبسولات القهوة المستخدمة بدلا من رميها معلنة استعدادها لجمع أكبر قدر ممكن للاستفادة منها في المجال البيئي وإعادة تدويرها.

وقال صاحب المبادرة الباحث والإعلامي في إدارة العلاقات العامة بالهيئة راشد المطر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن الحملة بدأت مطلع شهر أكتوبر الماضي وكانت مقتصرة في بدايتها على موظفي الهيئة ولاقت إقبالا وإعجابا وتعاونا وبالفعل تم جمع الكبسولات المستعملة في صندوق مخصص وضع ببهو مبنى الهيئة لإعادة تدويرها.

وأضاف المطر أن تناول القهوة عادة شائعة جدا في المجتمع الكويتي إذ نرى (مكائن) القهوة في المنازل والعمل ومختلف الأماكن ويتم استخدامها في كل وقت لافتا إلى تعاون الهيئة مع إحدى شركات القهوة العالمية الموجودة في الكويت والتنسيق مع مصانع مختصة بإعادة التدوير إذ سيتم استخلاص الألمنيوم الموجود في الكبسولات وإعادة تدويره واستخدامه مرة أخرى.

وذكر أن المصانع ستقوم أيضا باستخلاص القهوة من هذه الكبسولات الصغيرة كما يمكن استخدامها في المجال الزراعي كزراعة النباتات وأشجار النخيل مبينا أن الهيئة تهدف من هذه الحملة إلى زيادة الوعي البيئي وتشجيع أفراد المجتمع على إعادة التدوير عموما مما يساهم بالحفاظ على البيئة وإثرائها.

وأشار إلى أن هذه الخطوة إيجابية وصديقة للبيئة ويجب تطبيقها في جميع المجتمعات ليتم الوصول إلى بيئة نظيفة وسليمة خالية من الملوثات وتخفيف العبء البيئي.