تم دعوة سموه للمشاركة بافتتاح سباق الجائزة الكبرى للفورميلا1

تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة والروابط التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما تضمنت الرسالة دعوة سموه للمشاركة في افتتاح سباق الجائزة الكبرى للمملكة العربية السعودية للفورميلا1 في محافظة جدة والمقرر إقامتها في 5 ديسمبر 2021.

وقام بتسليم الرسالة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

وقد حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.