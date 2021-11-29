بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالديوان الأميري اليوم الاثني، مع الرئيس اللبناني ميشال عون، والوفد المرافق أحدث تطورات الوضع فى لبنان.

ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا) ، أعرب الرئيس عون لأمير قطر تقديره لدعم دولة قطر للبنان، وعلى وقوفها الدائم مع الشعب اللبناني.

كما استعرض الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

وكان الرئيس اللبناني وصل في وقت سابق اليوم إلى مطار الدوحة الدولي، في مستهل زيارته لقطر.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في افتتاح فعاليات كأس العرب لكرة القدم - فيفا 2021، ولبحث تعزيز العلاقات الثنائية.

ويرافق عون وفد رسمي يضم وزير الطاقة والمياه وليد فياض، والوزير السابق بيار رفول، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وستنضم إلى الوفد في الدوحة السفيرة في العاصمة القطرية السيدة فرح بري.

وحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية ، يبحث عون خلال الزيارة تفعيل اللجنة العليا المشتركة اللبنانية - القطرية.

أما الوزير فياض فسيبحث "شؤونا متعلقة بالطاقة مع المسؤولين القطريين، وإمكانية الاستفادة من خبراتهم في مجال التنقيب واستخراج الغاز والنفط".