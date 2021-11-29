نقل تلفزيون (إن.تي.في) التركي وشبكات أخرى عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله، إن بلاده ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر وسلطات الاحتلال على شاكلة التي اتخذتها في الأسابيع القليلة الماضية مع الإمارات.

ووقعت أنقرة وأبوظبي اتفاقيات استثمارية بمليارات الدولارات الأسبوع الماضي، وقال أردوغان إنها تمثل بداية "عهد جديد".

ونُقل عن أردوغان قوله للصحفيين على متن طائرة لدى عودته من تركمانستان "وضع (الإماراتيون) خطة استثمار قيمتها عشرة مليارات دولار. وبذلك... يمكننا بناء مستقبل مختلف تماما" وقال إنه قد يزور الإمارات في فبراير المقبل.