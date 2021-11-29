عبدالعزيز الفضلي

دعا وكيل التربية د.علي اليعقوب، قطاعات الوزارة المختلفة الى اعداد وتقديم خطة عاجلة لاستعدادات الوزارة لأسوأ الاحتمالات التي قد تحدث في حال دخول المتحور الجديد .

وكشفت مصادر تربوية مطلعة ل "الأنباء"، ان تعليمات الوكيل اليعقوب جاءت بعد دخول المتحور الى بعض الدول، مشيرةً الى ان الامور مستقرة ولكن الحذر واجب وعلينا جميعاً العمل بروح الفريق الواحد للتصدي لاي طارئ في هذا الجانب .

وبينت المصادر الى ان الوزارة تخشى العودة الى المربع الاول من ازمة فيروس كورونا، لافتةً الى انها تعمل جاهدة الى الاستمرار في خطتها وعدم الاقتراب من الخطة الدراسية والعملية التعليمية بشكل عام، منوهةً الى ان المدارس خط احمر .

واكدت المصادر على ضرورة التشدد في تطبيق الاشتراطات الصحية والاستمرار في توفير المستلزمات الطبية المطلوبة كالمعقمات والكمامات والاجهزة الحرارية في قطاعات الوزارة ومناطقها التعليمية المختلفة ومدارسها بجميع مراحلها، متمنيةً زوال هذا الوباء وان نستمر في العودة للحياة الطبيعية كالمعتاد.