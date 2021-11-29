وافق المجلس البلدي اليوم الاثنين، في جلسته التي عقدت برئاسة أسامة العتيبي على تخصيص أرض في منطقة جنوب القيروان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض استعمالها سكنا خاصا.

ووافق المجلس على تطوير مشروع القصر الاحمر فيما طلب توضيحا مفصلا عن اصدار تراخيص الاندية الرياضية ومشروع القرية التراثية اذ لم يكتف المجلس برد البلدية على اسئلة الاعضاء الخاصة بهذا الشأن.

ورفع نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة لعدم اكتمال النصاب وهو ما حال دون اقرار بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن اهمها طلب توسعة مشروع ميناء مبارك.