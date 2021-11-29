بيروت: حذر البطريرك بشارة الراعي من بكركي في عظة الأحد من «أي محاولة لإرجاء الانتخابات تحت ذرائع غير منطقية وغير وطنية، ونصر على حصولها في مواعيدها الدستورية، حرصا على حق الشعب في الانتخاب والتغيير، وحفاظا على سلامة لبنان ووحدته».



وتعليقا على قرار الهيئة العامة بالإجماع لمحكمة التمييز الذي ثبت أحقية التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، اعتبر انه «أعاد للقضاء اللبناني جديته وهيبته ووحدته، وأحيا الأمل باستكمال التحقيق في جريمة المرفأ بعيدا عن التسييس والتطييف والمصالح.



إن مصلحة جميع المعنيين، بشكل أو بآخر بتفجير مرفأ بيروت، تقضي بأن يستمر التحقيق وتنجلي الحقيقة، فلا تبقى الشكوك الشاملة والاتهامات المبدئية تحوم فوق رؤوس الجميع أكانوا مسؤولين أم أبرياء.



وحده القضاء الحر والجريء والنزيه يزيل الشكوك فيبرئ البريء ويدين المسبب والمرتكب والمتواطئ والمهمل»، مضيفا: «حري بالجميع، مسؤولين وسياسيين وإعلاميين، أن يحترموا السلطة القضائية ويكفوا عن الإساءة المتعمدة إليها في إطار ضرب جميع ركائز النظام اللبناني، الواحد تلو الآخر».



وحول تعطل الحكومة، تساءل: «بأي حق يمنع مجلس الوزراء من الانعقاد؟ هل ينتظر المعطلون مزيدا من الانهيار؟ مزيدا من سقوط الليرة اللبنانية؟ مزيدا من الجوع والفقر؟ مزيدا من هجرة الشباب والعائلات وقوانا الحية؟ مزيدا من تدهور علاقات لبنان مع دول الخليج؟ لا يجوز لمجلس الوزراء أن يبقى مغيبا ورهينة هذا أو ذاك، فيما هو أساسا السلطة المعنية بإنقاذ لبنان.



من جهته، توجه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة للمسؤولين بالقول: «يعدون الشعب ولا يفون بالوعود، يسخرون طاقات البلد من أجل مصالحهم ويستغلون الشعب من أجل تحقيق طموحاتهم.



أصبح الشعب أسير جشع المسؤولين وتعلقهم بالسلطة وبمغريات هذا العالم الفاسد».



وأضاف في عظة الأحد: «لذلك على أبناء الشعب أن يعوا واجبهم التغييري وألا يتهاونوا يوم الاستحقاق الانتخابي وأن يعملوا العقل والمنطق قبل المصلحة.



المهم في الاستحقاق المقبل ألا يتعلق الشعب بالأرضيات ويتبع الزعماء وينسى الأهم وهو خلاص البلد من الطغمات الفاسدة التي فجرت ونهبت وهجرت.



المهم ألا يقبل الشعب أن يبيع صوته مقابل لقمة سد جوع لحظة بينما يمكنه أمام صندوق الاقتراع أن يتخذ موقفا حكيما يحصد نتائجه تغييرا وازدهارا وأملا في مستقبله ومستقبل أولاده».