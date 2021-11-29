في سن 11 شهرا، لا تستطيع وانغ يوجي المشي بعد لكنها تمارس رياضة التزلج على الجليد وتسلق المنحدرات، وقد استحالت هذه الطفلة الصينية نجمة انتشرت صورها على الانترنت بشكل واسع.

في منتجع قرب بكين التي ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للعام 2022 بعد أشهر قليلة، يدخل والداها قديميها في الحذاءين الصغيرين المخصصين للتزحلق على الجليد، ويلبسانها طبقات عدة من الملابس المبطنة.

وبمجرد إفلاتها، تبدأ رحلتها على المنحدر بسلاسة على لوحها الصغير فيما تضحك محركة ذراعيها.

وبخلاف العديد من المبتدئين الذين يكافحون من أجل الحفاظ على توازنهم على لوح التزلج، يقول والداها إن التزلج على الجليد وُلد بشكل طبيعي مع طفلتهما بطريقة ما.

وتقول فان شيويين والدة يوجي لوكالة فرانس برس "ألبسناها الحذاءين وأدركنا أنها تستطيع الوقوف... ثم أخذناها إلى منحدر صغير وشاهدناها تتزحلق على اللوح بمفردها".

وكانت محاولة يوجي الأولى للتزلج على الجليد قبل أسبوعين فقط خلال عطلة عائلية.

ومنذ ذلك الحين، تنضم كل صباح إلى عشاق الرياضات الشتوية في منتجع ثايوو للتزلج في تشونغلي في شيانغجياكو، إحدى المدن المستضيفة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وتضيف فان "لو كانت خائفة أو أبدت أي قاومت، بالطبع لما جعلناها تمارس الرياضة".

لكن بمجرد أن تصبح على لوح التزلج "تربت على ساقيها وتبدأ الضحك، لذلك يمكننا أن نقول إنها ليست خائفة على الإطلاق وتستمتع بذلك".

ونظرا إلى أن يوجي ما زالت صغيرة جدا للتحكم في اتجاهها وسرعتها، فإن أحد الوالدين القريبين يكون دائما على استعداد للتدخل وتحويل مسارها إذا انحرفت نحو عقبة ما.

وفيما يركضان إلى جانب طفلتهما يصرخان "تقومين بعمل رائع!".