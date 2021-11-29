أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث بقطر بدء العمليات التشغيلية لمركز (أسباير) للقيادة والتحكم الخاص بملاعب بطولة كأس العالم "فيفا قطر 2022" فيما يعد أول منصة من نوعها في العالم للتحكم بعدة ملاعب في وقت واحد.

وقال مدير إدارة مركز القيادة باللجنة العليا حمد المهندي في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة "يسعدنا إعلان بدء العمليات التشغيلية للمركز الذي يستهدف الإدارة والإشراف على جميع العمليات التابعة لملاعب بطولة كأس العالم في قطر عام 2022".

وأضاف المهندي أن المركز يستهدف أيضا توفير بيئة مناسبة لتطوير العمليات التشغيلية لضمان جاهزية ملاعب المونديال والفعاليات الرياضية التي تستضيفها قطر في المستقبل.

وذكر أن المركز يخدم التحكم في الأنظمة الإلكتروميكانيكية وأنظمة تحكم المباني وإدارة العمليات الخاصة بأمن الملاعب ومتابعة جميع أنظمة المعلومات والاتصال والبنية التحتية الخاصة بهذه المنشآت إلى جانب متابعة جميع عمليات الصيانة الدورية لهذه المنشآت ومتابعة مؤشرات الأداء.

بدوره، قال مدير التطبيقات والاتصال بمركز القيادة والتحكم هاني شهال في المؤتمر، إن المركز يعد الأول في العالم، إذ يمتلك إمكانيات عالية متصلة بالعديد من الملاعب ويقدم خدمتي المراقبة والتحكم في عدة ملاعب في وقت واحد، لافتا إلى أن هذه المنصة حديثة ولأول مرة تطبق بحيث يتم اتصال جميع الملاعب في الوقت نفسه.

وأفاد شهال أن المركز يقدم أربع خدمات رئيسية تشمل إدارة المرافق والأمن والسلامة وبث المعلومات وخدمات المشجعين والزوار، ويتمتع بإمكانات تشغيلية سيكون لها أثر كبير في نجاح العملية التنظيمية لجميع الفعاليات الرياضية التي تقام في المنشآت المتصلة به.

وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم 2022 عبدالعزيز الأنصاري إن مونديال العرب يمثل فرصة لمزيد من تقييم الأداء وقياس الجاهزية لكأس العالم وفقا للمبادئ والمعايير الدولية والطموحات التي خطط لها.

وذكر الأنصاري أن اللجنة وضعت خطة لتأمين بطولة كأس العرب وفق أعلى المعايير الأمنية الدولية مع تطبيق جميع المتطلبات الأمنية التي يشترطها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).