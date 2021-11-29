توقع منظمو استطلاعات الرأي، احتمالية فوز إيمانويل ماكرون، في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في العاشر من نيسان/أبريل في عام 2022، بنسبة فوزه بـ 4ر68%، وذلك بارتفاع عن نسبة 0ر68% التي كان قد تم تقديرها في الأسبوع السابق، بحسب ما ورد في بيانات جمعتها منصة "ويتبيزس" في 29 من تشرين ثان/نوفمبر.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين أنه هذا الاحتمال جاء أعلى بواقع 2ر54 نقطة مئوية، من احتمال فوز إريك زمور، الذي جاء في المركز الثاني بعد ماكرون.

وزادت احتمالات أن تصبح مارين لوبان الرئيسة المقبلة للبلاد بنسبة 6ر0 نقطة مئوية.

فيما تراجعت فرص فوز إريك زمور في الانتخابات بنسبة 3ر1 نقطة مئوية.