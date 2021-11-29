كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون فى جامعة" Anglia Ruskin "البريطانية ،أن العزلة الذاتية لمرضي السكر خاصة فى ظل جائحة كورونا كان لها تأثير وارتباط بتقلبات في مستويات الجلوكوز في الدم مما قد يؤثر على أعضاء الجسم والاصابة بمضاعفات خطيرة ، نتيجة لصعوبة الوصول إلى نظام غذائي صحي والحصول على الأدوية، وانخفاض النشاط البدني .

وقام الباحثون بمسح وتحليل بيانات 679 مريضًا بالغًا بين مايو ونوفمبر 2020 ، ووجدوا أن مرضى السكري أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة من فيروس" كورونا " نظرا لوجود تقلبات فى مستويات الجلوكوز فى الدم مما يؤثر بالسلب على أعضاء الجسم والعين .