صدر عن مكتبة الكون في كل من القاهرة وطرابلس، كتاب " شجرة الوطن... بلاغة الصحراء.. قطوف من الأدب الليبي المعاصر " للناقد والكاتب المصري، محمد عطية محمود.

وتعالج فصول الكتاب الواقع الأدبي المعاصر في ليبيا، وترصد التحولات التي تشهدها الحركة الأدبية الليبية، وهي التحولات التي تُبشر ، بحسب ما ورد في الكتاب ، بوجود مزيد من الإبداعات السردية والشعرية، التي تمنح مزيدا من البهاء لذلك الواقع الأدبي الليبي الجديد المغاير المتطلع إلى الكمال، دون أن ينفصل عن حضارته وبيئته، والذي بات جاذبا لأنظار النقاد الذين راحوا يتناولونه بالدراسة والبحث.

ويتناول الكتاب برؤية نقدية 13 عملا من الأعمال السردية والشعرية الليبية، التي رأى فيها الكاتب أنها تشكل اتجاها جديدا ومغايرا في المشهد الأدبي الليبي.

وتشير صفحات الكتاب إلى ارتباط الثقافة الليبية بالثقافة العربية وثقافة الشمال الإفريقي وثقافة البحر المتوسط، وثقافة الصحراء الممتدة، وبما يهبها به موقعها المتميز كملتقى لكل تلك الثقافات التي تشربت بها وعانقت الكثير من سماتها التي تعطي للإبداع الليبي مذاقًا ورونقًا شديدي الخصوصية والتمايز كمزيج تتضح سماته في مشهد إبداعي يتنوع ويتبارى في إبراز تلك السمات ويعمل على بلورتها.

ويلفت المؤلف في كتابه إلى أن أدباء وشعراء ليبيا نجحوا ، من خلال نصوصهم السردية والشعرية ، في تقديم رؤى جديدة مشبعة بأصالة كل تلك الحضارات التي تصارعت على تلك الأرض الجوَّادة بمبدعيها، فيبدو هذا المشهد كواحة تظللها أشجار خضراء وسط صحراء تبلغ بلاغتها في التعامل مع منطق الأشياء ليتشكل بها واقع جديد مغاير.