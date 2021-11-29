أظهرت بيانات من أكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن أن شحنات الهواتف من الجيل الخامس في الصين قفزت بنسبة 68.8 في المائة على أساس سنوي إلى 210 ملايين وحدة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وقالت الأكاديمية التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إن هذا الحجم مثل 74.5 في المائة من إجمالي شحنات الهواتف النقالة في البلاد أثناء تلك الفترة.

وفي الفترة بين يناير وأكتوبر، كان 188 طرازا جديدا من الهواتف النقالة الصادرة حديثا هي هواتف من الجيل الخامس، لتمثل 49.5 في المائة من جميع الطرز الصادرة حديثا.

وفي أكتوبر وحده، شحنت الصين 26.59 مليون وحدة من هواتف الجيل الخامس، بزيادة 58.7 في المائة على أساس سنوي، وفقا للبيانات.