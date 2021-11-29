يواجه رئيس الوزراء بوريس جونسون اتهامات " بالسخرية " من العلاقات البريطانية-الفرنسية، وطالبه مسؤول فرنسي " بتحمل المسؤولية " في أزمة المهاجرين عقب حادث الاسبوع الماضي.

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قال إن جونسون تصرف " بصورة غريبة" من خلال اختياره لنشره خطاب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على موقع تويتر، يشرح من خلاله حلوله المقترحة للقوارب الصغيرة التي تعبر القنال الانجليزي.

وأثار هذا التصرف غضب باريس التي قامت بسحب دعوة لبريطانيا للانضمام لمباحثات مع وزراء أوروبيين بشأن كيفية الحد من تدفق المهاجرين .

وقد التقى وزراء داخلية فرنسا وهولندا وبلجيكا والمفوضية الأوروبية في كالية أمس الأحد، ولكن لم تحضر وزيرة الداخلية بريتي باتيل أو أي من المسؤولين البريطانيين في الاجتماع.

وجاء خطاب جونسون لماكرون عقب انقلاب قارب في القنال الانجليزي الأربعاء الماضي، مما أسفر عن مقتل 27 شخصا.

وقال دارمانان إن جونسون لجأ " للسخرية " من فرنسا من خلال حث باريس على " استقبال مهاجريها".

وأضاف في حوار لقناة بي اف تي في " عندما يكون هناك تبادل دبلوماسي جاد... وحياة أشخاص على المحك.. وبعد بعض دقائق ترى أن خطابا، لم يذكره أحد من قبل، منشور على تويتر من رئيس الوزراء البريطاني لرئيس الجمهورية الفرنسية قبل أن يتلقاه رئيس الجمهورية، إنه أمر غريب إلى حد ما".

وأضاف" عندما يقول هذا الخطاب باللغة الانجليزية إنه على فرنسا " استقبال مهاجريها، جميع مهاجريها " هذا أمر مثير للسخرية".

وأوضح أن العلاقات البريطانية-الفرنسية ليست " طبيعية حاليا.

وغرد دارمانان اليوم مطالبا الحكومة البريطانية " بتحمل المسؤولية " في أزمة المهاجرين.

وتم الاتفاق بعد مباحثات أمس على أن تقوم وكالة الحدود الأوروبية " فرونتكس" بمراقبة شواطئ القنال لرصد الأشخاص الذين يعبرون ابتداء من الأول من كانون أول/ديسمبر المقبل.