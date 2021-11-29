«MuddyWater» التجسسية استهدفت جهات حكومية و«نفطية» لاستخلاص معلومات

كريم طارق

كشف باحثو «كاسبر سكي» عن 10 عصابات رقمية تستهدف الكويت بنشاط منذ اندلاع جائحة كورونا في العام 2020، وأن هناك 4 مجموعات تعد الأكثر نشاطا في الكويت، وهي «muddy water»، و«oilrig» و«Zeboracy» و«turla»، وأن القطاعات الأكثر استهدافا في الكويت هي الحكومية والديبلوماسية والاتصال والتعليمية.

وذكر الباحثون أن عصابات «MuddyWater» التجسسية استهدفت جهات حكومية و«نفطية» لاستخلاص معلومات، واستخدمت رسائل بريد إلكتروني تصيدية مع مرفقات موجهة إلى أشخاص مستهدفين بعينهم، مشيرة إلى أن هناك نحو 51 ألف برمجية خبيثة تكتشف في الكويت يوميا.