تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور استثمار نحو تريليوني ين (6ر17 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة لتسريع التحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية وتطوير تقنيات جديدة.

وكشفت الشركة اليابانية عن رؤيتها الجديدة طويلة المدى التي تحمل عنوان "طموح نيسان 2030" وتستهدف تعزيز قدراتها في مجال الحركة والنقل وما وراءه. وتدعم الرؤية الجديدة هدف الشركة للوصول إلى درجة الحياد الكربوني طوال دورة حياة منتجاتها بحلول العام المالي 2050 ، بحسب بيان صادر عن نيسان.

كما تعتزم الشركة توظيف أكثر من 3000 عامل في مجالات الأبحاث والتطوير على مستوى العالم مع استمرار تحسين مستوى مهارة عمالها الحاليين. كما تستهدف الشركة تطوير التعاون داخل التحالف الذي يضم شركات سيارات أخرى مثل رينو وميتسوبيشي لتوفير النفقات وتبادل الخبرات في مجالات مثل تكنولوجيات الحياد الكربوني.

وقالت نيسان إنها تعتزم تقديم 23 طرازا كهربائيا منها 15 طرازا جديدا بحلول العام المالي 2030 بهدف وصول السيارات الكهربائية إلى أكثر من 50% من إجمالي إنتاجها على مستوى العالم.

وأضافت الشركة أنها ستواصل تطوير تقنياتها في مجال بطاريات الليثيوم المؤين المستخدمة في تشغيل السيارات الكهربائية وتقديم بطاريات لا تعتمد على الكوبالت بهدف خفض تكلفة البطارية بنسبة 65% بحلول .2028