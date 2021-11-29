قال سرديان ديوكوفيتش والد نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم إنه من غير المرجح أن يشارك نجله في النسخة المقبلة من بطولة أستراليا المفتوحة، والتي يحمل ديوكوفيتش لقبها.

وأرجع سرديان السبب في ذلك إلى أن المنظمين يستخدمون "الابتزاز" بمطالبة جميع اللاعبين بتناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بشكل إلزامي.

ويُسمح فقط للاعبين الذين تلقوا كامل جرعات التطعيم باللقاح، بالمشاركة في أستراليا المفتوحة، أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، والتي تقام بين 17 و30 كانون ثان/يناير، وذلك بناء على اتفاق بين الحكومة وحكومة الولاية ومسؤولي التنس في أستراليا.

وقال سرديان ديوكوفيتش في تصريحات لقناة "برفا" التليفزيونية الصربية :"بالنظر إلى كل هذا الابتزاز والظروف، من المرجح أنه لن يشارك."

ولم يعلن ديوكوفيتش 34/ عاما/ بشكل واضح عن تلقيه اللقاح من عدمه، قائلا إنها مسألة شخصية.

وتكهن الكثيرون بأن ديوكوفيتش لم يتلق اللقاح وأنه سيغيب بذلك عن بطولة أستراليا المفتوحة المقررة في ملبورن.

وتوج ديوكوفيتش بلقب بطولة أستراليا المفتوحة تسع مرات، وكان الفوز بالنسخة المقبلة سيقوده للانفراد بالرقم القياسي لأكثر عدد من الألقاب في بطولات "جراند سلام" حيث سيصبح اللقب رقم 21 له، ويتفوق بذلك على السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافاييل نادال.

وقال سرديان ديوكوفيتش :"كل شخص لديه الحق في اتخاذ القرار بشأن صحته. تلقي اللقاح أو عدمه هو قرار شخصي لكل فرد."