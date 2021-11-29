توفيت الروائية الإسبانية ألمودينا جرانديس، وفقا لما أعلنته دار نشر توسكتس في تغريدة

وذكرت صحيفة إلباييس أن جرانديس، إحدى أشهر الروائيات في إسبانيا، توفيت في مدريد عن عمر يناهز 61 عاما.

وكانت جرانديس قد اكتسبت شهرة عالمية عن عملها الأول " ذا اجيز اوف لولو" التي نشرت .1989

وتحدثت أخر أعمال جرانديس عن عهد الجنرال فرانكو الديكتاتوري، حيث ألفت روايات مثل " ذا فروزن هارت " و " دكتور جارسيا باشن".

تم ترجمة رواياتها الكثيرة إلى أكثر من 20 لغة، وحازت على الجائزة الأدب الوطنية للرواية و جائزة البحر المتوسط، وغيرهما من الجوائز .

ونعى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الروائية في تغريدة وكتب" نحن نفقد أحد أهم الكتاب في عصرنا". وأضاف " من خلال التزاماها وشجاعتها، قامت بعرض تاريخنا الحديث من خلال منظور تقدمي".