

افتتح «العاصمة مول» أحدث وجهة تسوق في الكويت، أبوابه يوم 4 الجاري، حيث أطلقت مجموعة أباريل 16 علامة تجارية في العاصمة مول، بما في ذلك بيركنستوك وسكتشرز وليفايس وأروبوستال وبي أتش بي سي وريتوالز وتومي هيلفغر وألدو واكسسوارات ألدو وتشارلز & كيث وكالفن كلاين جينز وديون لندن وال سي وايكيكي وهيما وهاش بابيز وليكلاند.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أباريل» نيراج تكشانداني: «نحن فخورون بشراكتنا مع «العاصمة مول» والتوسع في السوق الكويتي، حيث يتماشى توسع علاماتنا التجارية مع «العاصمة» مول مع استراتيجيتنا للاستجابة لطلب المستهلكين، حيث تواصل الكويت النمو كوجهة رائدة ونحن فخورون بأن نكون جزءا من هذا النمو المزدهر».



لمحة عن «أباريل»



تقف مجموعة أباريل، الرائدة عالميا في مجال توزيع وبيع الأزياء والاكسسوارات وأنماط الحياة المتنوعة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات آلاف المتسوقين عبر أكثر من 1850 متجرا وأكثر من 75 علامة تجارية وبتعيين 16500 موظف من مختلف الثقافات.



وقد تركت مجموعة أباريل بصماتها ورسخت وجودها ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وإنما فتحت أبواب الازدهار في أسواق الهند، جنوب أفريقيا، پولندا، سنغافورة، الأردن، إندونيسيا، تايلند وماليزيا. بالإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة لدخول العديد من الأسواق الجديدة، مثل أسواق هنغاريا، الباكستان، مصر والفلبين.



وتدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشالز أند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين ويست، إروبوستال، وغيرها من الأسماء، بالإضافة الى علامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتونز، جيميز اتاليان، كولد ستون كريمري، إنجلوت، ريتشوالز، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.



يذكر أن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمان.

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