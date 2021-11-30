أعلن بنك برقان عن دعمه للحملة العالمية «لوّن العالم برتقاليا» التي تستمر لمدة 16 يوما مساندة لمبادرة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة والفتيات». وسيقوم البنك بإضاءة مبناه الرئيسي باللون البرتقالي من 15 نوفمبر حتى 15 ديسمبر 2021 تأكيدا على التزامه ضمن استراتيجيته المؤسسية بمسؤوليته الاجتماعية وواجباته الإنسانية بالمساهمة في إحداث تغيير إيجابي في الكويت.



وتندرج مبادرة «لون العالم برتقاليا» ضمن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة والفتيات الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة للتوعية أكثر بأحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا اليوم وبمختلف أشكال العنف الجسدي والنفسي التي تسلط على المرأة في مختلف أنحاء العالم.



وتعليقا على مساندة البنك لهذه الحملة، صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان ماجد عيسى العجيل قائلا: نحن نفتخر بانضمام بنك برقان إلى هذه المبادرة الذي يعبر عن قيمنا المؤسسية المناصرة للجهود المبذولة عالميا ومحليا لمناهضة كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والحد منها. وتعكس مشاركتنا أيضا التزامنا الاستراتيجي بمسؤوليتنا المجتمعية التي نعمل من خلالها على دعم جميع الجوانب التي تساهم في تعزيز رفاه المجتمع ككل ومنها تمكين المرأة ومساندتها باعتبارها شريكا أساسيا في تقدم المجتمع والبلاد.