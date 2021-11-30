قال وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أمس، إن الاجتماع الفني لمجموعة «أوپيك+» تأجل إلى غد (الأربعاء)، وان اجتماع اللجنة الوزارية سيعقد بعد غد (الخميس)، وذلك للتشاور ومراجعة بعض الأمور.



ويأتي ذلك في وقت يثير فيه متحور كورونا الجديد «أوميكرون» مخاوف حيال الطلب العالمي على الطاقة، ولكن بن سلمان أكد، في تصريحات صحافية بعد حفل إطلاق عمليات تطوير حقل الجافورة أمس، على أن تأجيل الاجتماعات الفنية لـ «أوپيك+» جاء لتأمين مزيد من الوقت لدراسة أثر المتحور الجديد على الأسواق.



وعبر وزير الطاقة السعودي عن عدم القلق بشأن متحور «أوميكرون»، وأشار إلى ما ورد من منظمة الصحة العالمية، من تحذير كان مبالغة، ومعبرا عن اعتقاده أن التأجيل ولو لمرحلة محدودة، سيعطي فرصة لمزيد من التدارس بطريقة أفضل، فيما رفض الأمير عبدالعزيز بن سلمان، التعليق على خطط «أوپيك+» قبل اجتماعها الأسبوع الجاري.



على صعيد أسواق النفط العالمية، فقد ارتفعت الأسعار خلال تعاملات أمس مع بحث المستثمرين عن صفقات رابحة بعد تراجعها يوم الجمعة الماضي، وبفعل تكهنات بأن تجمع «أوپيك+» ربما يوقف زيادة إنتاج النفط في ظل انتشار السلالة «أوميكرون» من فيروس كورونا، لكن الأجواء لاتزال حذرة في ظل عدم معرفة شيء يذكر عن المتحور الجديد.



وخلال جلسة تداولات أمس، قفزت الأسعار بنحو 7%، معوضة بعض الخسائر بعد أن هوت بأزيد من 10% في الجلسة السابقة، حيث ارتفعت خام برنت بنسبة 5.68% إلى 76.85 دولارا للبرميل، فيما صعد الخام الأميركي بنسبة 6.85% إلى 72.83 دولارا.