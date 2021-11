أعلنت solutions by stc، ذراع شركة الاتصالات الكويتية stc المتخصصة في توفير خدمات الشركات، عن شراكتها مع Virganet الشركة المتخصصة في الخدمات السحابية، بهدف تمكين الشركات ومختلف المؤسسات الأخرى من تقديم أجهزة سطح مكتب افتراضية قائمة على الخدمات السحابية إلى أي جهاز، ومن أي مكان.



وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية solutions by stc لتزويد عملاء الشركات B2B بمجموعة ممتدة من المنتجات والخدمات المبتكرة، بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على العودة الى نشاطهم التشغيلي والاستمرار في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، مع تزويد الشركات الموجودة في السوق المحلي بأحدث التقنيات والابتكارات المقدمة في العالم الرقمي. وأشارت solutions by stc إلى أن تقديم حل DaaS بالتعاون مع Virganet يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والبنوك والشركات الأخرى في الكويت لتأمين بياناتهم واستكشاف مجموعة من الميزات الإضافية الفعالة وبأسعار تنافسية. ويأتي الحل مزودا بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تعزيز الإنتاجية في مختلف الهياكل التنظيمية من خلال تبسيط العمليات وتحسين سير العمل وتقليل النفقات لتعزيز الأداء التشغيلي ودعم الأعمال. ولضمان تجربة سلسة، يتم توفير هذا الحل المبتكر من قبل فريق متخصص من الخبراء المتخصصين في تقديم التوجيه والمساعدة طوال عملية الإعداد، بالإضافة إلى معالجة أي مشكلات أو صعوبات فنية تتعلق بالخدمة.



وتميز خدمة البيانات DaaS بسهولة تشغيلها بما يسهم في تطبيقها على مختلف نماذج الأعمال بكل يسر، فضلا عن حماية البيانات مع الاستفادة من الميزات الكاملة للنظام الأساسي. وتم تصميم الحل بنهج يركز على العملاء بما يسهم في توفير تجربة مستخدم متميزة، مع تلبية الاحتياجات المتنوعة. وتتوافق خدمة DaaS، الأولى من نوعها التي يتم تقديمها في السوق المحلي أيضا مع العديد من الحلول التي تقدمها solutions by stc حاليا والتي تتميز بقابلية الاستخدام في مختلف أنواع الشركات بجميع الأحجام للاستفادة من إمكانات العمل عن بعد والوصول السلس إلى المعلومات، لاسيما بالنظر إلى الوضع الحالي في ظل الوباء المستمر.